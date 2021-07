Un infortunio che complica i piani. Dries Mertens è stato sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, quella spalla che gli ha creato più di un problema negli ultimi anni. Un'operazione necessaria, perché il dolore era diventato troppo forte e condizionante dal punto di vista mentale. Una scelta arrivata dopo il ko contro l'Italia, che cambia il suo futuro e quello del Napoli. I tempi di recupero, infatti, non saranno brevi: Ciro dovrà restare lontano dai campi di gioco per circa tre mesi, di fatto tornerà a disposizione di Spalletti con la stagione già iniziata.



CAMBIA TUTTO - Un periodo di stop che complica i piani di mercato di De Laurentiis, al lavoro per ridurre il monte ingaggi, diventato esagerato senza Champions e in epoca di Covid. Un buon Europeo da protagonista avrebbe riacceso le sirene su Mertens, le prestazioni sottotono e l'infortunio hanno ribaltato tutto. Il Napoli rischia di dover tenere in rosa un giocatore di 34 anni, che guadagna 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2022, con opzione fino al 2023. E che non è più una prima scelta.