Dopo la prima uscita stagionale contro l'Anaune Val di Non, il Napoli è pronto per affrontare la seconda amichevole precampionato. Oggi alle 18 scenderà in campo contro il Perugia. Spalletti si affida a quello che al momento è l'11 più importante che può schierare, considerando qualche ballottaggio tra centrocampo e attacco. Rientra Juan Jesus al centro della difesa, così come Fabián Ruiz a centrocampo e Osimhen a guidare l'attacco. C'è Lozano che vince il ballottaggio con Politano.



NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabián Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Iannoni, Onischenko, Angori; Melchiorri, Dembele. All. Castori