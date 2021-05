La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha ridimensionato un po' i piani del Napoli. Con l'accesso alla massima competizione europea sarebbe stato tutto diverso, con entrate maggiori e la necessità di abbassare il tetto ingaggi che probabilmente non si sarebbe presentata.



Ma adesso va così, ci sono alcuni costi da abbattere. Tra i problemi nasce quello dell'ingaggio di Mertens che a 34 anni percepisce 4,5 milioni di euro, una cifra alta considerando che non rientra più tra i "titolarissimi". Di solito Mertens ha risolto le questioni a quattr'occhi con De Laurentiis. Da capire questa volta come andrà a finire. Ne parla così oggi la Gazzetta dello Sport.