Tra un mese inizierà la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano ha parlato più volte con il presidente azzurro e presto verrà fatto un punto importante per la costruzione della rosa.



Spalletti pare essere già soddisfatto della struttura sella squadra: "Guardi presidente che se mi lascia la squadra così com'è per me va più che bene". Avrà detto più o meno così Spalletti in una delle conference call con De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli. Per l'allenatore la squadra è competitiva e può dare ancora di più. Lo riporta Tuttosport.