Andrea Petagna è l'uomo della vittoria del Napoli contro il Genoa, suo il gol decisivo per la vittoria: "Non vedevo l'ora di entrare - ha detto a Dazn - Nell'ultimo mese ho avuto un piccolo infortunio, stavo con la squadra da venti giorni. Questa settimana però stavo meglio e mi sentivo di segnare. In settimana sono successe diverse cose, non credevo di essere qui oggi, ma so quanto valgo e volevo dimostrare le mie qualità. Ma avevo voglia di dimostrare, so quanto valgo. L'anno scorso ho sempre fatto bene ma non mi hanno dato molte possibilità, Spalletti ha detto che tiene a me e anche i compagni mi avevano detto che avrei segnato. Fabiàn e Ospina sono i giocatori che mi stanno sempre vicino e li ringrazio, in generale siamo una grande squadra che dopo qualche problema avuto l'anno scorso è determinata a fare bene".