La prossima stagione in casa Napoli ci potrebbe essere una rivoluzione. A partire dalla panchina, con l'addio di Gattuso, passando per qualche giocatore che ha finito il suo tempo ai piedi del Vesuvio, fino al direttore sportivo. Cristiano Giuntoli è finito sotto l'occhio del ciclone per qualche acquisto sbagliato di troppo.



Così iniziano a spuntare i nomi per il successore di Giuntoli (nonostante abbia un contratto fino al 2024). Secondo quanto scritto da Il Mattino ci sarebbe un'idea Benitez, ma lo spagnolo avrebbe ancora voglia di dire la sua in panchina continuando a fare l'allenatore. Salgono così le quotazioni di Gianluca Petrachi, ex ds di Roma e Torino.