Il Napoli vuole farsi trovare ai nastri di partenza del prossimo campionato più competitivo che mai. Questa prima stagione di Spalletti, seppur positiva, ha lasciato l'amaro in bocca su quello che poteva essere e non è stato. Ecco perché si puntellerà ogni reparto. Ed in difesa spuntano due nomi come centrali difensivi per dare respiro ai titolarissimi Koulibaly e Rrahmani, ovvero il sudcoreano Min-Jae Kim del Fenerbahce e Jan Bednarek del Southampton. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.