Napoli piange, Napoli è distrutta. Questo pomeriggio si è spento il dio calcistico di questa città,La notizia balzata dall'argentina ha lasciato un vuoto incredibile in una città che ha sognato e ha vinto grazie al suo Pibe de Oro.Il Comune è pronto ad intitolargli lo stadio, ma intanto i tifosi si uniscono e piangono la morte del suo Diego ( qui il video dei giocatori, scuri in volto per la tragica notizia )., nonostante l'ostacolo Covid-19. Luci accese all'interno della struttura, volti spenti all'esterno. È stato esposto uno striscione con su scritto "O re immortale, il tuo vessillo mai smetterà di sventolare".