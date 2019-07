Il Corriere dello Sport svela come sia chiuso il trasferimento di Elmas alla corte di Carlo Ancelotti: "E’ ormai da considerarsi un’operazione chiusa, invece, quella con il Fenerbahçe per l’acquisto di Elmas. La prima scelta di Ancelotti per il centrocampo: un giocatore di 19 anni che per la duttilità ricorda Fabián e che secondo Carletto potrebbe anche diventare più forte di Barella. Il club lo ha puntato da un po’ e poi è partito a razzo: 15 milioni più bonus, il dettaglio. Mentre le prospettive e i piani di Elif saranno più chiare probabilmente tra oggi e domani: il giovanotto, infatti, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e raggiungere il ritiro di Dimaro entro il fine settimana".