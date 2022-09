Avvio di stagione positivo per Matteo Politano che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nelle ultime gare incidendo in maniera importante. L'esterno del Napoli, però, nella vittoria di San Siro (in cui lui ha segnato il momentaneo 0-1) si è fermato causa infortunio alla caviglia.



Gli esami del caso non hanno portato buone notizie e le previsioni per il rientro erano di 2-3 settimane. Adesso, però, i tempi di recupero si accorciano: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Politano mette nel mirino la gara di Champions di martedì contro l'Ajax.