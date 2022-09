L'esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan:



"Il rigore? Lo volevo calciare centrale, non mi è partita come volevo ma sono stato fortunato. Siamo stati bravi nello sfruttare le occasioni e cogliere una vittoria importante. Ora avremo un po' di tempo per riposarci dopo aver chiuso al meglio questo primo ciclo. La caviglia? Mi si è un po' girata e gonfiata, vediamo poi come starò".



ESTATE - "C'è grande entusiasmo, in estate c'erano tante chiacchiere ma noi non abbiamo mai mollato un centimetro con l'aiuto dei nuovi. Ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni".