In casa Napoli questa mattina è arrivata una notizia che proprio non ci voleva, soprattutto alla vigilia della sfida contro l'Inter. Politano è risultato positivo al Covid-19.



Sui social sono arrivati tanti messaggi di auguri di pronta guarigione per il giocatore. C'è però una parte della tifoseria che non ha preso bene la cosa attaccando Politano 'colpevole' di essere stato a Disneyland Paris con la compagna Ginevra e la loro figlia nei giorni liberi in cui il Napoli non si allenava. Tra i commenti alle foto del giocatore si possono leggere frasi come "La gita a Parigi ha portato i suoi frutti", "Disneyland = Covid", ​"Eh bravo, così ti sei preso il virus".