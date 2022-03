L'esterno del Napoli è rientrato tra i convocati di Mancini per l'impegno contro la Macedonia, si è anche riscaldato nel finale senza però fare il suo ingresso in campo nei disastrosi minuti finali che non permetteranno all'Italia di partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar. Ci aveva sperato, Politano era riuscito ad ottenere la chiamata nel momento più delicato ma non ha avuto la sua chance. Una comparsa, perché. Adesso testa esclusivamente al Napoli, alle otto finali che attendono lui, Insigne e gli altri compagni con il sogno scudetto ancora alla portata., quando è risultato positivo al Covid e ha avuto bisogno di un po' di tempo per recuperare al meglio. Un mese difficile per Spalletti che ha perso diversi giocatori, Politano incluso. L'esterno romano è stato costretto a fermarsi anche in un altro periodo delicato, ovvero nel mese di febbraio a causa di un problema al polpaccio, saltando Barcellona, Inter e Cagliari con già Lozano indisponibile.IL RENDIMENTO - Numeri alla mano non è proprio la miglior annata per Politano, solo 3 gol e 7 assist fin qui tra Serie A ed Europa League. Ma in questo caso bisogna andare oltre, perché. Non a caso è il titolare praticamente in pianta stabile del Napoli,Adesso sta nascendo anche un'intesa speciale con Osimhen, i due si trovano con maggior frequenza, soprattutto con i cross dalla fascia e il centravanti nigeriano sta iniziando a segnare con più continuità.- Adesso ci sarà bisogno di dare il tutto per tutto, il Napoli può scrivere la storia, anche se sarà difficile riuscire a scavalcare il Milan e tenere a debita distanza l'Inter. Politano vuole rientrare tra i protagonisti di questa pagina importante della storia azzurra. Dopodiché si potrà iniziare a pensare a ciò che sarà.Nessun problema con la scadenza, dato che il rapporto con il Napoli è fissato fino al 2024, ma sarà anche tempo di chiedere un adeguamento di contratto,Un discorso che presumibilmente verrà affrontato tra qualche settimana. Ci sarà tempo, ma adesso Politano vuole regalarsi un finale di stagione indimenticabile per sé e per la gente di Napoli.