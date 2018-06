Il Corriere dello Sport spiega come Aurelio De Laurentiis voglia consegnare a Carlo Ancelotti rapidamente un portiere. "Il primo contatto, con cui è stato aperto il canale preferenziale in direzione Psg, s’è avuto nel fine settimana scorsa, con la telefonata di Giuntoli che è servita ad informare i francesi della reale volontà del Napoli. Un nuovo contatto, o anche un incontro, potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore: sul francese Areola, il Napoli lo sa, c’è forte anche la Roma. Il Napoli ha anche il bisogno di prendere una terza figura per la propria area di rigore, avendo deciso di confermare Sepe (che però chiede spazio o la possibilità di andare): torna di moda, ammesso che sia mai sparito dalla “passerella” del mercato, Marco Sportiello, 26 anni appena compiuti, cresciuto con Giuntoli a Carpi"