Secondo Il Mattino: "Nelle prime 11 giornate dello scorso campionato, Ghoulam per nove volte è stato tra i primi cinque del Napoli sia per numero di chilometri percorsi sia per distanza fatta in sprint. Nelle gare disputate da titolare in questa stagione, in nessuna di queste Ghoulam figura tra quelli che hanno conteggiato più chilometri o che ne hanno percorsi in sprint più degli altri. Filtra che al termine della stagione ci possa essere un nuovo ciclo di visite specialistiche: nessun campanello d'allarme, solo il desiderio condiviso tra il giocatore, il suo entourage e la società di trovare quelle strutture che possano garantire all'esterno di rafforzare ulteriormente i muscoli ed i legamenti interessati attraverso trattamenti specifici"