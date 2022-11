Kim Min-jae aveva il difficilissimo compito di prendere il posto di uno come Kalidou Koulibaly. Ne ha raccolto l'eredità e sta sorprendendo tutti a suon di grandi prestazioni. Il sudcoreano è il vero leader del reparto arretrato di un Napoli primo in campionato e che si è qualificato come prima nel girone A di Champions League lasciandosi alle spalle Liverpoo, Ajax e Rangers.



Al netto di questa super partenza, Kim è stato nominato come miglior giocatore del mese di ottobre dalla AIC: "In questo mese di ottobre, in cui Min-Jae ha vinto il premio di calciatore del mese AIC, non solo ha dimostrato di poter eccellere anche senza Rrahmani. L’assenza del difensore kosovaro ha messo sulle spalle di Min-Jae ancora più responsabilità. Si diceva da inizio anno: il Napoli ha molte soluzioni offensive ma poche difensive. Manca un terzo centrale di alto livello. Con Rrahmani fuori per infortunio Min-Jae ha avuto al suo fianco Juan Jesus - che ha giocato poco negli ultimi anni - e Ostigard, ancora inesperto in Serie A. Il Napoli ha subito più gol del solito, ma senza mai mettere a rischio le proprie vittorie. Il Napoli sta brillando per la spettacolarità del suo attacco, ma grazie alle solide fondamenta difensive che l’attacco si sente più libero. Kim Min-Jae a ottobre ha superato ogni scetticismo, mettendosi in luce come uno dei migliori centrali difensivi del campionato".