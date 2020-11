Tra i pericoli principali generati dalla sosta per le Nazionali c'è quello di perdere qualche calciatore a causa del contagio per Covid-19.



Il Napoli adesso è in apprensione per Hirving Lozano. Domani è in programma l'amichevole tra il suo Messico e la Corea del Sud. Tra gli asiatici sono stati rilevati quattro casi di Coronavirus. In questa situazione così delicata si valuta la cancellazione del match.