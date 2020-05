Sembra esserci una corsa contro il tempo per convincere Arek Milik a restare a Napoli. Ma il tempo è quasi scaduto, con un anno e un mese di contratto ancora prima di rischiare di perdere il polacco a parametro zero.



Così ecco che il Napoli fissa una scadenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport il 1 giugno sarà l'ultimo giorno utile per Milik per prendere una decisione. In caso di mancato rinnovo il polacco sarà messo sul mercato.