Il Napoli continua il pressing serrato sulla Roma per arrivare a Kostas Manolas. Secondo quanto riferito da Sky Sport gli azzurri non vorrebbero pagare per intero la clausola rescissoria di 36 milioni di euro, così starebbero provando a inserire nell'operazione il cartellino di Amadou Diawara, che a sua volta avrebbe rifiutato un possibile trasferimento al Woverhampton per aspettare la Roma.