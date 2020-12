Gattuso è da un anno sulla panchina del Napoli ed è riuscito a risollevare una squadra praticamente a pezzi. Il tecnico ex Milan ha portato un trofeo, vincendo l'ultima Coppa Italia contro la Juventus in finale e ora l'obiettivo è quello di ritrovare la Champions League centrando almeno il quarto posto a fine stagione.



Il Mattino oggi racconta dell'evoluzione del rinnovo di Gattuso. È previsto, infatti, un incontro tra il Napoli e Jorge Mendes, agente dell'allenatore calabrese, per parlare del rinnovo. Il contratto va avanti e indietro tra la Gestifute, a Porto, e la Filmauro, a Roma. Non c'è nessun intoppo importante, ma vanno definiti ancora alcuni dettagli. Dopodiché si passerà alla firma ufficiale fino al 2023.