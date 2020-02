Termina sul risultato di 1-3 la sfida Napoli ed Empoli, valida per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1.



IL VANTAGGIO - Padroni di casa che partono bene trovando il vantaggio dopo soli 10 minuti di gioco: Zedadka trova un buono spunto in area di rigore, viene steso e guadagna il penalty, trasformato da Valerio Labriola.



IL PAREGGIO - Resto della gara equilibrato, con il Napoli che riesce a difendersi bene, cercando anche il raddoppio. 2-0 che non arriva, ma c'è la beffa nel finale: all'81' su una palla lunga c'è la spizzata di testa da parte di Ekong. Spunta Merola solissimo alle spalle della difesa azzurra e batte così Idasiak per l'1-1.



LA RIMONTA - Ma non è finita, perché l'Empoli ci crede ed il Napoli crolla psicologicamente: all'89' Zanoli commette un'ingenuità colossale, regalando palla all'Empoli. Lombardi corre verso la porta, serve al centro Lipari (subentrato da pochi minuti al posto di Merola), che si gira e trova l'1-2. Lo stesso Lipari chiude la gara al 94', riuscendo a sfondare a destra, entrando così in area e battendo Idasiak sul primo palo.



LA SITUAZIONE - Dopo il buon inizio con la vittoria a Torino, arriva quindi la terza sconfitta di fila per Angelini sulla panchina del Napoli. Dopo il ko di Bologna e le 5 reti subite a Milano dall'Inter, ecco anche la rimonta da parte dell'Empoli. È buio pesto a Napoli, resta il penultimo posto e la retrocessione è una possibilità più concreta che mai. C'è da tenere d'occhio e puntare il Pescara per tentare di giocarsi i playout per non retrocedere. Dall'altro lato l'Empoli può guardare in avanti: 26 punti e meno 2 dal sesto posto, che vorrebbe dire playoff.