Il Napoli è in ritiro da ieri a Dimaro. Oggi primo giorno di allenamento con diciassette giocatori su ventinove pronti per iniziare la nuova stagione. Nei prossimi giorni si aggregherà il resto della squadra che ha ancora qualche giorno di vacanza dopo gli impegni con le varie Nazionali.



Centinaia di tifosi presenti in questa primissima sgambata. I giocatori hanno svolto prettamente lavoro atletico accompagnato da palestra prima e dopo essere stati in campo. Accolti con calore per la prima volta dai tifosi i due nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera. Tanti applausi per Lozano, apparso molto sorridente, e mister Spalletti.