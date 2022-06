Il mercato del Napoli è molto attivo, il ds Giuntoli è al lavoro per consegnare a Spalletti quanto prima una rosa pronta. Sono già due gli acquisti, ovvero Kvaratskhelia e Olivera, adesso nell'aria c'è il terzo colpo, che potrebbe essere nel reparto offensivo.



Il nome più forte degli ultimi giorni è quello di Ola Solbakken per sostituire Politano, che pare essere in uscita. Il Napoli si è fatto sotto per l'esterno norvergese, offrendo al Bodo Glimt circa 2,5 milioni di euro con l'obiettivo di battere la concorrenza della Roma. Una cifra molto bassa, frutto del contratto in scadenza tra pochi mesi. Lo riporta Il Mattino.