Dopo l'impegno di Europa League il Napoli si prepara per tornare in campo. Domani alle 18 è previsto l'impegno contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, in vista della settima giornata di Serie A.



Il Napoli sarebbe dovuto atterrare questa sera a Bologna, ma non sarà così. La partenza è rimandata a domani mattina a causa di un problema tecnico all'aereo che avrebbe portato gli azzurri in Emilia-Romagna.