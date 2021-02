In casa Napoli si vive un momento complicatissimo sotto il punto di vista degli infortuni. Tra giocatori fermi causa Covid-19, altri per stop causa problemi fisici e di natura traumatica, Gattuso deve fare i conti con tantissime assenze.



C'è un po' di preoccupazione anche per le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha lasciato il terreno di gioco contro la Juventus all'88' per un fastidio alla coscia. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, solo un affaticamento che non dovrebbe impedirgli di esserci giovedì contro il Granada in Europa League. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.