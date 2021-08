Poco più di un mese fa emergeva tanta paura e preoccupazione per i tifosi del Napoli. Lo scorso 11 luglio, infatti, Lozano si scontrava con Phillip, portiere di Trinidad & Tobago e riportava una ferita all'altezza dell'occhio sinistro che per essere sistemata ha visto la necessità di oltre quaranta punti di sutura.



Oggi Lozano è tornato in campo con il Napoli, si allena di nuovo in gruppo con la squadra e il peggio è alle spalle. La condizione non è ancora delle migliori e così sarà il momento di Politano dal primo minuto. Spalletti però lo porterà in panchina e potrebbe concedergli qualche minuto sul finale. Il suo rientro a pieno regime, stando a quanto riporta oggi Il Mattino, dovrebbe esserci per la sfida contro il Genoa tra undici giorni.