Matteo Politano non è sereno, il suo procuratore è stato chiaro circa un mese fa: "Non sente la fiducia dell'allenatore, in caso di offerte le prenderemo in considerazione". Una cosa che a Spalletti non è andata giù e nella conferenza di presentazione per la nuova stagione ha detto che è una situazione che ha creato il giocatore e per lui non esistono problemi.

​

Se non è esploso un caso Politano ci siamo vicini. Il suo agente Mario Giuffredi è molto infastidito per le parole di Spalletti e chiederà un incontro con Giuntoli per fare chiarezza sul futuro. Vuole la cessione, ritiene che il rapporto tra Politano e il tecnico non sia sanabile. Il Valencia aveva offerto 10 milioni per il giocatore, ora è pronto per alzare l'asticella a 13. Lo riporta oggi Il Mattino.