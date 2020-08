Prosegue il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. In Abruzzo ci sono tanti tifosi che sono arrivati per assistere sia agli allenamenti che alle amichevoli della squadra, ma non tutti sono riusciti a rimediare i tagliandi per i due eventi.



Ma ecco arrivare le buone notizie per i supporters partenopei. Domani mattina sarà approvata una nuova ordinanza che prevede l'ingresso di 1600 persone allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sia per assistere alle amichevoli (la prima proprio domani contro l'Aquila e il Castel di Sangro e la seconda venerdì 4 contro il Teramo) che agli allenamenti.