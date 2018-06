RaiSport annuncia l'avanzamento quasi determinante del Napoli nella trattativa per Lainer: “Al 70% il Napoli chiude per Lainer la settimana prossima. 5 anni di contratto, un milione indicizzato più bonus. 10 milioni più bonus al Salisburgo. Il Napoli si è riservato fino a domenica come dead line: attendono fino a domenica per capire se Hakimi sia ancora un possibile acquisto. Affondo importante. Poi entro martedì l’ufficialità".