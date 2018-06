Secondo Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis sta rilanciando per portare Federico Chiesa in maglia azzurra: "Sembrerebbe che De Laurentiis abbia rilanciato nuovamente per Chiesa, 55 milioni più Tonelli ed Ounas per un valore totale di 75 milioni. Bisognerà capire se i Della Valle continueranno a fare muro o si piegheranno alla pressione. Sul giocatore è possibile una vera e propria asta con Inter, Juventus ed un club di Premier interessato. In caso di arrivo di Chiesa si aprirebbero le porte di Callejon al Milan".