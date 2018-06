Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, è finito nel mirino del Napoli. Il suo agente, Andrea D'Amico, ne ha parlato a Radio Crc: "Non so cosa rispondere, perché non ho avuto alcun segnale da parte del Napoli. Posso dire che Consigli è un portiere e un uomo maturo e il Napoli ha bisogno di carisma e qualità in porta. Se chiamasse Ancelotti sarebbe importante, ma al momento nessuno ha chiamato. Consigli può giocare in qualsiasi grande squadra ed ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori portieri italiani e poi come uomo è eccezionale. Se il Napoli fosse interessato, sarebbe per noi un orgoglio".