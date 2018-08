Secondo quanto riportato da Tuttosport entro la fine della settimana Napoli e Torino si incontreranno per parlare del futuro di Andrea Belotti. L'attaccante e capitano dei granata è un obiettivo del patro De Laurentiis che ha pronta un'offerta da 50 milioni. 65 la richiesta di Cairo con i rapporti fra i due che non sono idilliaci soprattutto dopo l'asta per il Bari.