Resta in sospeso il rinnovo di contratto per Maksimovic. Secondo il Corriere dello Sport, da entrambe le parti c'è la volontà di raggiungere l'intesa. La base di ripartenza sarà già forte: a dicembre Maksimovic stava per firmare, poi s'è infortunato e a marzo, prima dell'emergenza coronavirus, il presidente De Laurentiis ha incontrato il suo agente Ramadani, rimandando di nuovo la fumata bianca. Che resta comunque vicina.