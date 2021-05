Con il campionato agli sgoccioli il Napoli inizia a programmare la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato in entrata. Chiaramente bisognerà attendere i prossimi risultati che decideranno l'accesso o meno alla Champions League 2021/22.



Come sempre i profili su cui cade fortemente l'occhio del Napoli sono quelli giovani, di prospettiva. Il Corriere dello Sport segnala un nome su tutti: Nuno Mendes, terzino mancino dello Sporting Lisbona. Dotato di grande corsa, è costato solo 750 euro e oggi ha una clausola rescissoria di 70 milioni, ma potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni. Il Napoli lo segue da un bel po' e si prepara per affondare il colpo.