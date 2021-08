A Castel di Sangro è tempo di divertirsi per i tifosi del Napoli che possono finalmente tornare a vedere una partita (anche se non ufficiale) della propria squadra. Azzurri oggi in campo allo stadio Teofilo Patini contro l'Ascoli.



Presente anche una delegazione della Curva B che ha esposto uno striscione all'interno dello stadio. Protesta da parte dei tifosi contro le norme stringenti per entrare negli stadi. Questo il messaggio lanciato: "Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata".