Ieri c'è stato il ritorno di De Laurentiis a Castel Volturno. Il presidente del Napoli ha parlato con la squadra, ma anche con alcuni elementi singolarmente. Tra questi c'è Callejon, per lui tiene banco il contratto in scadenza.



L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un'indiscrezione della giornata tra i due con un retroscena riguardo una chiamata:



"Il presidente ha prima chiamato al telefono José, qualche giorno fa, e poi ieri ha parlato un po’ con lui ribadendogli l'offerta precedente, un biennale con il medesimo stipendio. Segnali? Beh, si vedrà, ma il suo adios non è più così scontato: non è un caso che non abbia ancora disdetto il suo appartamento".