L'impatto di Gattuso con l'ambiente Napoli è stato importante. Ha mostrato fin da subito la grinta che lo ha sempre contraddistinto, portando pian piano risultati sul campo. Il lockdown ha fermato la crescita del suo Napoli, ma a quanto pare De Laurentiis non ha intenzione di privarsene dal prossimo anno.



Ieri i due hanno parlato a Castel Volturno. Come racconta Tuttosport, non c'è fretta di firmare subito il rinnovo ma è stata delineata la parte economica: triennale da quasi 5 milioni di euro con una clausola rescissoria di 8 perché De Laurentiis ritiene che Gattuso possa diventare tra gli allenatori più importanti della Serie A.