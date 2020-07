Il Napoli è già al lavoro per allestire la rosa 2020/21, nonostante manchino ancora almeno tre settimane al termine della stagione corrente. Un reparto che andrà studiato attentamente è quello arretrato, con il futuro di Koulibaly in dubbio.



Nel frattempo è in arrivo Rrahmani dal Verona, ma potrebbe esserci l'innesto di un nuovo centrale difensivo. Si tratta di Andrea Cistana, classe '97 attualmente in forza al Brescia. Dopo una stagione da protagonista che è valsa anche la chiamata di Mancini in Nazionale, potrebbe essere arrivato il momento del salto di qualità per lui. Su tutte ci sono Napoli e Fiorentina, che, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero già sondato il terreno per il giocatore con il presidente Cellino.