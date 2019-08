L'arrivo di Hirvig Lozano al Napoli potrebbe escludere quello di James Rodriguez, convocato da Zidane - 90' in panchina - nella vittoria contro il Celta Vigo della settimana scorsa. Non solo però, perché senza il colombiano, secondo Il Mattino, potrebbe rimanere in azzurro anche Simone Verdi, giocatore in uscita fino a poco fa e in trattativa con il Torino.