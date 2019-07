I tifosi del Napoli sono in fibrillazione per James Rodriguez. Secondo La Gazzetta dello Sport, è probabile pure che la chiusura dell’operazione non preveda tempi immediati. Il presidente de Laurentiis vorrebbe far svolgere al giocatore un paio di allenamenti a Dimaro, dove avrebbe modo di ritrovarsi con Carlo Ancelotti e di fare la conoscenza coi nuovi compagni. Il fantasista della nazionale colombiana dovrebbe arrivare in Trentino tra il 22 e il 23 luglio prossimo, alla vigilia dell’ultima amichevole programmata in Val di Sole, contro la Cremonese e esordire negli Usa, contro il Barcellona.