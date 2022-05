#Insigne ieri al concerto di #RoccoHunt: “Come ben sapete manca poco, però con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza #Napoli”

-4 all'ultimo saluto al #Maradona per il vice capocannoniere della storia azzurra pic.twitter.com/hZKyENjSxX — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) May 11, 2022

davanti a quelli che per oltre dieci anni sono stati i suoi tifosi nella sua casa. Il suo futuro non sarà più ai piedi del Vesuvio ma in MLS, al Toronto FC. Insigne e i napoletani non si stanno separando nel migliore dei modi. Complici una stagione non al top, qualche rigore sbagliato di troppo e quella firma con il club americano nella settimana del match contro la Juve lo scorso gennaio. Ma anche qualche frizione del passato. La speranza è che a prevalere sia un sentimento che non nasce di certo quattro mesi fa ma ha origini più profonde, fatte di gioie e sofferenze, vissute insieme.Il Napoli ci è andato molto vicino, ma sono stati commessi troppi errori nel momento decisivo e così il talento di Frattamaggiore saluterà con quest'occasione mancata.- Quella di domenica sarà una giornata ricca di emozioni. Andrà in scena il match contro il Genoa ma tutta l'attenzione inevitabilmente sarà incentrata proprio su Insigne.perché nonostante un futuro economicamente importante, Insigne lascerà la squadra, la città a cui ha dedicato un'intera carriera calcistica. Nonostante un carattere riservato era inevitabile trovare tanti amici nel suo percorso:Già, perché oltre al saluto con i tifosi,per ringraziare chi gli è stato vicino in questo lungo percorso.- Dei primi saluti li ha già iniziati a fare. Ieri Insigne era presente al concerto di Rocco Hunt al Palapartenope di Napoli ed è salito sul palco. Dopo aver cantato con il noto rapper campano,Dopodiché ha subito preso parola Rocco Hunt: "La storia però non si cancella. Quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno".