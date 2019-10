Carlo Ancelotti ieri ha sorriso perché il suo Napoli è tornato a vincere dopo il pareggio di Torino. Ha scherzato anche, in particolare su Ibrahimovic, che ha avuto solo parole al miele per gli azzurri. Lo ha avuto a Parigi, chissà che presto non si possa riparlare di un'operazione Zlatan: "No, non l'ho ancora sentito, ma lo farò. Gli direi che siamo qui ad aspettarlo. Ho avuto la fortuna di allenarlo, lo seguo con affetto e ho visto che in 29 partite di MLS ha fatto 30 gol. E che su 58 gare in totale, ne ha fatti 52. Però, dopo che lo avrò chiamato, vi dirò tutto". All'allenatore hanno fatto piacere le parole dello svedese, ma il Napoli al momento è al completo in attacco dopo l'arrivo di Fernando Llorente...