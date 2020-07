. Non è facile sostituire lo spagnolo, 247 presenze in A con il, condite da gol, assist e tanto lavoro.. Insomma, il bagaglio tecnico di Politano è di ottimo livello, il suo modo di stare in campo è apprezzabile, ma manca quel qualcosa in più, quel particolare che ti rende speciale. E chi gioca in attacco, in una squadra che punta a competere ai vertici, deve avere il guizzo che sconvolge, una sana follia che accompagni fantasia e idee.L’esterno è uno dei colpi dello scorso mercato di gennaio: prestito oneroso dall’Inter fino al giugno del 2021, con riscatto obbligatorio fissato a 19 milioni (21 totali). Un investimento, di questi tempi, non da poco.Sì, perché se Insigne è (giustamente) un insostituibile, lì sulla sinistra, e Mertens si alterna con Milik al centro, l’attaccante di destra, nel 4-3-3 degli azzurri, è ruolo prezioso., con lo spagnolo che è alle ultime sgroppate, a fine stagione saluterà.. Un gol, contro il Verona, e alcuni spunti notevoli. Contro l’Atalanta il suo ingresso in campo ha rivitalizzato un Napoli spento. E’ vero, ha vissuto una stagione incerta, difficile, con molti bassi e pochi alti. Ma il messicano è imprevedibile, ha accelerazioni letali e qualità.@andreasereni90