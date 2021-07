Quinto giorno di allenamento a Dimaro per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è in ritiro a Dimaro e ieri ha affrontato il primo test amichevole contro la Bassa Anaunia vincendo 12-0.



Questa mattina la squadra è tornata in campo. La sessione mattutina è iniziata con una riunione tattica in palestra con Spalletti che ha fatto il punto sulla partita di ieri. Dopodiché lavoro di scarico in campo. Non ha partecipato alla seduta d'allenamento Nikita Contini, affaticato dopo la gara di ieri.