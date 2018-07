Nonostante le ripetute smentite del presidente De Laurentiis e la fiducia manifestata dal tecnico Carlo Ancelotti nei confronti di Roberto Inglese, il Napoli non rinuncia all'idea di regalarsi un nuovo attaccante prima della conclusione del mercato. Ma il club azzurro non è intenzionato a impegnarsi in operazioni economicamente pesanti come le suggestioni Benzema e Cavani e, secondo Il Mattino, i profili attenzionati maggiormente nelle ultime ore rispondono ai nomi di Rodrigo del Valencia e alla stellina della Juventus e della Nazionale Under 19 seconda all'ultimo Europeo Moise Kean.



NODO RECOMPRA - In particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano napoletano, il suo procuratore Mino Raiola ha avuto un contatto con De Laurentiis per proporgli l'acquisto del suo giovane assistito, ma il Napoli ad oggi è piuttosto freddo, perchè la Juve, che valuta il ragazzo reduce dal prestito al Verona non meno di 20 milioni di euro e soprattutto pretende il diritto di recompra. Una condizione ritenuta irricevibile dal numero uno del Napoli.