Il Napoli è pronto a tornare sul mercato per prendere un difensore, se dovessero uscire Koulibaly e Maksimovic. Sokratis Papastathopoulos ci spera sempre, sta consumando la sua personalissima battaglia con l’Arsenal. Secondo Tuttosport, Fali Ramadani, il potente manager del senegalese, sta lavorando ai fianchi del Manchester City per portare l'offerta in prossimità dei 75 milioni di euro.