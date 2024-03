Napoli, Raspadori riflette sul futuro: la verità sulla Juve e una soluzione a sorpresa

Giacomo Raspadori e un futuro ancora tutto da scrivere. L’attaccante emiliano potrebbe diventare uno dei protagonisti dal prossimo mercato estivo, la sua permanenza al Napoli è tutt’altro che scontata. Nonostante un contratto lungo fino al 2028.Nei giorni scorsi Raspadori è stato accostato alla Juventus come eventuale sostituto di Chiesa qualora l’ex Fiorentina decidesse di non rinnovare il contratto con il club bianconero. Al momento, secondo quanto risulta alla nostra redazione, non è una pista da escludere perché Giuntoli stima molto Raspadori. E fu proprio l’attuale direttore sportivo bianconero a portarlo al Napoli due anni fa soffiandolo alla concorrenza proprio della Vecchia Signora.Nell’attuale stagione Raspadori è stato impiegato in 35 partite ma spesso da subentrato. I gol sono pochini (4 ndr) così come gli assist (3 ndr). Ecco perché Giacomo con i suoi agenti stanno riflettendo sul possibile addio al Napoli. Con la opzione di andare all’estero sempre più concreta, Juve permettendo.