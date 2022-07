Luciano Spalletti è alle prese con il dubbio legato ai portieri. A Meret bisogna affiancare un altro estremo difensore di livello e il Napoli sta sondando il terreno per il nuovo acquisto tra i pali.



Spalletti chiede di risolvere il rebus portiere entro Ferragosto. Cinque i nomi nel mirino, a partire da Kepa del Chelsea, passando per Neto del Barça, Trapp dell'Eintracht e Ivusic dell'Osijek, fino a Sirigu, ancora svincolato. Quest'ultimo non è tra le prime scelte. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.