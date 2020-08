Il Napoli cerca rinforzi sulla sinistra. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il preferito è Sergio Reguilon, mancino del Real Madrid: Giuntoli è al lavoro per portarlo in azzurro in prestito con diritto di riscatto. Allo stesso tempo, però, il ds partenopeo prepara l'alternativa: riavviati i contatti col Benfica per Alejandro Grimaldo, valutato 25 milioni di euro.