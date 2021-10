Dopo la vittoria di ieri in casa contro il Bologna, per il Napoli è tempo di tornare già in campo e preparare la prossima sfida, quella di domenica in trasferta con la Salernitana. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con lavoro atletico. Successivamente partitina a campo ridotto. Ounas ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Palestra e terapie per Malcuit e Manolas.